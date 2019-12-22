Бесперстова (Харитонова) Валентина Степановна
Место рождения
Дата рождения13.07.1939
Дата смерти22.12.2019
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1960
Дочь: Кирилина Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Бесперстов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1965
Сын: Бесперстов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Бесперстов Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.2019