Бесперстова (Харитонова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесперстова (Харитонова) Валентина Степановна

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Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

13.07.1939

Дата смерти

22.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Харитонова Клавдия Алексеевна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1960

Дочь: Кирилина Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Бесперстов Анатолий Васильевич

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1965

Сын: Бесперстов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Бесперстов Анатолий Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесперстов Анатолий Васильевич

Смерть
22.12.2019
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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