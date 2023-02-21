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Мягченков Павел Фотиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мягченков Фотий Антонович

Мать: Мягченкова Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
16.06.1872

Сын: Мягченков Митрофан Павлович

Мать ребёнка: Мягченкова Ксения Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.08.1876

Сын: Мягченков Прохор Павлович

Мать ребёнка: Мягченкова Ксения Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.07.1879

Сын: Мягченков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Мягченкова Ксения Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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