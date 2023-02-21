Мягченков Павел Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
16.06.1872
Сын: Мягченков Митрофан Павлович
Мать ребёнка: Мягченкова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
09.08.1876
Сын: Мягченков Прохор Павлович
Мать ребёнка: Мягченкова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
11.07.1879
Мать ребёнка: Мягченкова Ксения Павловна
Работа или профессия
Неизвестно