Штейников Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1985
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.04.2008
Дочь: Штейникова Вероника Александровна
Мать ребёнка: Штейникова Елена Сергеевна
Бракосочетание
14.10.2013
Рождение ребёнка
26.05.2014
Сын: Штейников Александр Александрович
Мать ребёнка: Штейникова Вера Александровна