Штейников Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтейников Александр Евгеньевич

Штейников Александр Евгеньевич

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

26.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1985

Отец: не указан

Мать: Половникова Анна Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.2008

Дочь: Штейникова Вероника Александровна

Мать ребёнка: Штейникова Елена Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
14.10.2013

Жена: Штейникова Вера Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.2014

Сын: Штейников Александр Александрович

Мать ребёнка: Штейникова Вера Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close