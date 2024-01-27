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Кузнецов Сергей Анатольевич

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

11.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965

Отец: Кузнецов Анатолий Петрович

Мать: Кузнецова Валентина Александровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.06.1995

Дочь: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна

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