Кузнецов Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965
Рождение ребёнка
06.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
02.06.1995
Дочь: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна