Хомяков Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения13.05.1804
Дата смерти05.10.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Богучарово, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Париж
Смерть
05.10.1860
Спешнево-Ивановское, Данковский муниципальный район, Липецкая область