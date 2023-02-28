Хомяков Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяков Алексей Степанович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.05.1804

Дата смерти

05.10.1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
с. Богучарово, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Париж
Смерть
05.10.1860
Спешнево-Ивановское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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