Бобровник (Бобровник) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1851
Дата смерти23.11.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1851
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Стефанида Бобровник | Пол: женщина | Рождение: Примерно в 1851 | Смерть: 23 ноя 1851 - Димитриевская церковь, Малин, Радомысль, Ки... Показать все
Смерть
23.11.1851
Малин, Житомирська область