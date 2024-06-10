Бобровник (Бобровник) Стефанида 11.11.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник (Бобровник) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1851

Дата смерти

23.11.1851

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1851

Отец: Бобровник Прохор Максимов

Мать: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Стефанида Бобровник | Пол: женщина | Рождение: Примерно в 1851 | Смерть: 23 ноя 1851 - Димитриевская церковь, Малин, Радомысль, Ки... Показать все
Смерть
23.11.1851
Малин, Житомирська область

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