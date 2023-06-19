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Гревцев Иван Маркович

Место рождения

Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гревцев Марк

Мать: не указана

Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Стручкова Христина Ивановна

Мать ребёнка: Гревцева Евгения Андреевна

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1915 ст.

Дочь: Дымова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Гревцева Евгения Андреевна

Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно