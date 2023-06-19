Гревцев Иван Маркович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гревцев Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Стручкова Христина Ивановна
Мать ребёнка: Гревцева Евгения Андреевна
Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1915 ст.
Дочь: Дымова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Гревцева Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно