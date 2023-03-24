Банин Павел Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банин Никита Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1912
Мать ребёнка: Банина Евдокия Феоктистова
Рождение ребёнка
01.10.1913
Сын: Банин Иван Павлович
Мать ребёнка: Банина Пелагия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банина Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Банина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Банина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банина ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1954