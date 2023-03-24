Банин Павел Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банин Павел Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банин Никита Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Банин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Банина Евдокия Феоктистова

Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Банин Иван Павлович

Мать ребёнка: Банина Пелагия Федорова

Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банина Евдокия Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банина Пелагия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банин Василий Павлович

Мать ребёнка: Банина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Банина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банина ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1954