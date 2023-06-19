Бажин Егор Ефимов
Место рождения
Дата рождения31.10.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121134#65
Бракосочетание
10.02.1924 ст.
Жена: Бажина Татьяна Иванова
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#58
Место жительства
1924
Смерть
Неизвестно