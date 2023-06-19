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Бажин Егор Ефимов

Место рождения

Плотникова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.10.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Плотникова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121134#65
Бракосочетание
10.02.1924 ст.

Жена: Бажина Татьяна Иванова

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#58
Место жительства
1924
Плотникова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно