Рахманинова (Гагина) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Рахманинов Анисим Григорьевич
Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
27.05.1685
Супруг(-а): Григорий Дмитриевич Рахманинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микулина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно