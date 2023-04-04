Рахманинова (Гагина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Гагина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Рахманинов Анисим Григорьевич

Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
27.05.1685

Муж: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Супруг(-а): Григорий Дмитриевич Рахманинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микулина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Рахманинов Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно