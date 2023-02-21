Цыро Антон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Цыро Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
01.11.1951
Сын: Цыро Иван Антонович
Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна
Кохановичи, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
26.06.1959
Дочь: Цыро Светлана Антоновна
Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Нелля Антоновна
Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989