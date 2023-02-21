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Цыро Антон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Цыро Андрей Федорович

Мать: Гордей Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Цыро Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Цыро Валерий Антонович

Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
01.11.1951

Сын: Цыро Иван Антонович

Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна

Кохановичи, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Цыро Николай Антонович

Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
26.06.1959

Дочь: Цыро Светлана Антоновна

Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Нелля Антоновна

Мать ребёнка: Крутикова Александра Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутикова Александра Илларионовна

Смерть
1989
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