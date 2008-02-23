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Бунтов Николай Михайлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.05.1963

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: Бунтов Михаил Григорьевич

Мать: Лидия Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
13.08.1986

Сын: Бунтов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бунтова Анна Владимировна

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1990

Дочь: Опарина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бунтова Анна Владимировна

Смерть
23.02.2008
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