Бунтов Николай Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.05.1963
Дата смерти23.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Отец: Бунтов Михаил Григорьевич
Мать: Лидия Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
13.08.1986
Мать ребёнка: Бунтова Анна Владимировна
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1990
Дочь: Опарина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бунтова Анна Владимировна
Смерть
23.02.2008