Матрона Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пузанков Никита Ермолаевич
Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Пузанков Семен Ермолаевич
Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пузанкова Акилина Ермолаевна
Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1866
Дочь: Пузанкова Васса Ермолаевна
Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1871
Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович
Смерть
Неизвестно