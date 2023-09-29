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Матрона Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пузанков Никита Ермолаевич

Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пузанков Семен Ермолаевич

Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пузанков Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пузанкова Акилина Ермолаевна

Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1866

Дочь: Пузанкова Васса Ермолаевна

Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1871

Сын: Пузанков Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Пузанков Ермолай Степанович

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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