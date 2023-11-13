Романова Анна Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1894

Дата смерти

27.03.1897

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1894

Отец: Романов Григорий Егорович

Мать: ?

Смерть
27.03.1897
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