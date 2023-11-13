Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Романова Анна Григориевна
Романова Анна Григориевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1894
Дата смерти
27.03.1897
Пол
Женский
Отец
Романов Григорий Егорович
1855 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1894
Отец:
Романов Григорий Егорович
Мать:
?
Смерть
27.03.1897
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия