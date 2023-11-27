Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Василий Петрович
Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно