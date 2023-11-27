Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Настасья Лавреньтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Василий Петрович

Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Варфоломеев Пётр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно
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