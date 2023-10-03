Щербакова Доминика Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Доминика Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1895

Сын: Щербаков Афанасий Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Щербаков Василий Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Щербаков Павел Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
27.09.1899

Сын: Щербаков Андрей Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
07.06.1902

Сын: Щербаков Леонтий Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Щербакова Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Щербаков Михаил Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
17.07.1907

Дочь: Щербакова Серафима Феодоровна

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Щербаков Николай Феодорович

Отец ребёнка: Щербаков Феодор Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Феодор Савинович

Смерть
Неизвестно
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