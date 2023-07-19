Ахмылина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ахмылина Анна
Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
27.11.1780
Дочь: Ахмылина Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ахмылин Алексей
Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ахмылин Филипп
Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1789 или Неизвестно
Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно