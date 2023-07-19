Ахмылина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмылина Евдокия Михайловна

Ахмылина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ахмылина Анна

Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
27.11.1780

Дочь: Ахмылина Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ахмылин Алексей

Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ахмылин Филипп

Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1789 или Неизвестно

Сын: Ахмылин Карп Леонтьевич

Отец ребёнка: Ахмылин Леонтий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно