Бирюкова (Зимина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Зимина) Вера Ивановна

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Место рождения

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1933

Дата смерти

26.02.2003

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1933

Отец: Зимин Иван Александрович

Мать: Бирюкова Евдокия Федоровна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.07.1953

Муж: Бирюков Михаил Васильевич

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Васильевич

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Бирюков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Васильевич

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Васильевич

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Васильевич

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.02.2003
Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
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