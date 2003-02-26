Бирюкова (Зимина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1933
Дата смерти26.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1933
Бракосочетание
17.07.1953
Рождение ребёнка
26.05.1954
Рождение ребёнка
20.01.1956
Отец ребёнка: Бирюков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1957
Рождение ребёнка
?.11.1959
Смерть
26.02.2003