Тараскин Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараскин Василий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1986

Отец: не указан

Мать: Тараскина Светлана Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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