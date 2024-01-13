Тараскин Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1986
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности