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Крутоярова (Хомылькова) Нина Гурьевна
Крутоярова (Хомылькова) Нина Гурьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хомыльков Гурий Азарьевич
1916 г.р.
Мать
Хомылькова (Пушкова) Мария Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Хомыльков Гурий Азарьевич
Мать:
Хомылькова Мария Владимировна
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