Джиквас Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Джиквас Павел ?
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Домникия
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно