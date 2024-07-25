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Джиквас Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Джиквас Павел ?

Мать: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Домникия

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Джиквас Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Джиквас Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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