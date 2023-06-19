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Николаева Вера

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1881 ст.

Отец: Афиногенов Николай

Мать: Федотова Феоктиста

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
13.09.1881 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Матрена Михайлова
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Муж: Федоров Егор

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.

Дочь: Егорова Наталья

Отец ребёнка: Федоров Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Дочь: Егорова Анастасия

Отец ребёнка: Федоров Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно