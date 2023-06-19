Николаева Вера
Место рождения
Дата рождения11.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1881 ст.
Отец: Афиногенов Николай
Мать: Федотова Феоктиста
Крещение
13.09.1881 ст.
Крестная Матрена Михайлова
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Муж: Федоров Егор
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.
Дочь: Егорова Наталья
Отец ребёнка: Федоров Егор
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.
Дочь: Егорова Анастасия
Отец ребёнка: Федоров Егор
Смерть
Неизвестно