Корешкова Мавра Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Корешков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Корешков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Корешков Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно