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Корешкова Мавра Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Корешков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корешков Адриан Петрович

Отец ребёнка: Корешков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Корешков Иван Петрович

Отец ребёнка: Корешков Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Пётр Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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