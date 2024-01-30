Петров Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Виктор Михайлович

Петров Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.11.1961

Сын: Петров Валерий Викторович

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Петров Владимир Викторович

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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