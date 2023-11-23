Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Илья Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Кондратьев
Смерть
Неизвестно