Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Илья Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Кондратьев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Кондратьев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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