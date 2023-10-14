Скулова Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулова Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1849 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Скулов Георгий Максимович

Отец ребёнка: Скулов Максим Иванович

Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скулов Максим Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скулов Максим Иванович

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скулов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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