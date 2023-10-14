Скулова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Скулов Георгий Максимович
Отец ребёнка: Скулов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
16.07.1860
Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно