Баканов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.2016

Дочь: Баканова Таисия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
01.10.2020

Жена: скрыто настройками приватности