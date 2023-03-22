Баканов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.2016
Дочь: Баканова Таисия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
01.10.2020
Жена: скрыто настройками приватности