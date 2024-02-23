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Огнев Иван Романович

Место рождения

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы

Дата рождения

1921

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Огнев Роман Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
1944
Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 10.11.1944 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18004 Номер дела источника информации 593

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