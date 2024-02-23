Огнев Иван Романович
Место рожденияВоронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Дата рождения1921
Дата смерти1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Огнев Роман Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
1944
Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 10.11.1944 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18004 Номер дела источника информации 593