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дочь
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Дата рождения
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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Самохина) Наталия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Наталия Николаевна
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