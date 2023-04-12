(Русяева) Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Русяева) Екатерина Егорова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русяев Егор Федоров

Мать: Василиса Егорова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1872

Сын: Баранов Иван Степанов

Отец ребёнка: Баранов Степан Ильин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
22.11.1874

Дочь: Варвара Степанова

Отец ребёнка: Баранов Степан Ильин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1878

Сын: Баранов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Баранов Степан Ильин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1881

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Баранов Степан Ильин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Степан Ильин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Семен Степанов

Отец ребёнка: Баранов Степан Ильин

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно