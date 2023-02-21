Ратникова (Романова) Анастасия Антоновна
Место рождениядер. Груздово, Куньинский р-н, Псковская обл.
Дата рождения22.10.1896
Дата смерти09.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1896
Отец: Романов Антон
Мать: Романова Пелагея
дер. Груздово, Куньинский р-н, Псковская обл.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ратникова Вера Евтихеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ратников Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ратников Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1956