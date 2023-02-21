Ратникова (Романова) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова (Романова) Анастасия Антоновна

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Место рождения

дер. Груздово, Куньинский р-н, Псковская обл.

Дата рождения

22.10.1896

Дата смерти

09.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1896

Отец: Романов Антон

Мать: Романова Пелагея

дер. Груздово, Куньинский р-н, Псковская обл.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ратникова Вера Евтихеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ратников Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ратников Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников Евстафий Васильевич

Смерть
09.11.1956
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