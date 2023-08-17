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Кригер Валентина Ивановна
Кригер Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1979
Пол
Женский
Отец
Кригер Иван Карлович
1949 г.р.
Мать
Кригер Ольга Филипповна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1979
Отец:
Кригер Иван Карлович
Мать:
Кригер Ольга Филипповна
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