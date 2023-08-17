Кригер Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кригер Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1979

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1979

Отец: Кригер Иван Карлович

Мать: Кригер Ольга Филипповна

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