Горюнова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горюнов Никандр Павлович

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова Васса Павловна

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Горюнов Онисим Павлович

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Горюнова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Горюнов Максим Павлович

Отец ребёнка: Горюнов Павел Дмитриевич

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