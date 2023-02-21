Параскева Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Гордеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Гордей Антонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1871

Сын: Баринов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Репищи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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