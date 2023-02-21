Параскева Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Гордей Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1871
Сын: Баринов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Репищи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фёдоров
Смерть
Неизвестно