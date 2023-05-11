Надежда
Место рожденияСталинобад
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сталинобад
Рождение ребёнка
25.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шотин Фёдор
Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шотин Фёдор
Смерть
Неизвестно