Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Сталинобад

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сталинобад
Рождение ребёнка
25.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шотин Фёдор

Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шотин Фёдор

Смерть
Неизвестно