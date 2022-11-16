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Жбанов Виктор Егорович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

02.09.1945

Дата смерти

16.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1945

Отец: Жбанов Егор Тимофеевич

Мать: Жбанова Мария Андреевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
09.12.1967

Жена: Жбанова Нина Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.08.1968

Сын: Жбанов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Жбанова Нина Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.06.1971

Сын: Жбанов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Жбанова Нина Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
16.11.2022
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