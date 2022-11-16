Жбанов Виктор Егорович
Место рождения
Дата рождения02.09.1945
Дата смерти16.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1945
Отец: Жбанов Егор Тимофеевич
Мать: Жбанова Мария Андреевна
Бракосочетание
09.12.1967
Жена: Жбанова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1968
Сын: Жбанов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Жбанова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1971
Мать ребёнка: Жбанова Нина Васильевна
Смерть
16.11.2022