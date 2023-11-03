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Чуклин Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Чуклин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чуклин Филип Иванов

Мать ребёнка: Чуклина Мария Васильева

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чуклин Илья Иванов

Мать ребёнка: Чуклина Мария Васильева

Рождение ребёнка
26.07.1772

Сын: Чуклин Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Чуклина Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуклина Мария Васильева

г. Тюмени, Д. зырянской крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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