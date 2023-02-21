Копылова Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Анна Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Осип Фролович

Отец ребёнка: Копылов Фрол Михайлович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Фролович

Отец ребёнка: Копылов Фрол Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Фрол Михайлович

Смерть
Неизвестно
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