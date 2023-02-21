Копылова Анна Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Осип Фролович
Отец ребёнка: Копылов Фрол Михайлович
Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Фролович
Отец ребёнка: Копылов Фрол Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно