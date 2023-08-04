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Хлыбов Василий

Место рождения

Куженерский район

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хлыбов Александр

Мать: Хлыбова Анастасия

Куженерский район
Рождение ребёнка
17.06.1938

Сын: Хлыбов Геннадий

Мать ребёнка: Хлыбова Мария

Октябрьский, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Хлыбова Мария

Рождение ребёнка
18.03.1942

Дочь: Смотрина Нина

Мать ребёнка: Хлыбова Мария

Октябрьский, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.05.1948

Дочь: Хлыбова

Мать ребёнка: Хлыбова Мария

Октябрьский, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.03.1950

Сын: Хлыбов Анатолий

Мать ребёнка: Хлыбова Мария

Смерть
Неизвестно
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