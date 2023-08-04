Хлыбов Василий
Место рожденияКуженерский район
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Хлыбов Александр
Мать: Хлыбова Анастасия
Куженерский район
Рождение ребёнка
17.06.1938
Сын: Хлыбов Геннадий
Мать ребёнка: Хлыбова Мария
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Хлыбова Мария
Рождение ребёнка
18.03.1942
Дочь: Смотрина Нина
Мать ребёнка: Хлыбова Мария
Рождение ребёнка
07.05.1948
Дочь: Хлыбова
Мать ребёнка: Хлыбова Мария
Рождение ребёнка
15.03.1950
Сын: Хлыбов Анатолий
Мать ребёнка: Хлыбова Мария
Смерть
Неизвестно