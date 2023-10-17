Евдокимов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Евдокимов Леонтий
Мать: Евдокимова Анна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Евдокимов Владимир
Мать ребёнка: Евдокимова Евгения
Рождение ребёнка
09.09.1913
Сын: Евдокимов Юрий
Мать ребёнка: Евдокимова Евгения
Рождение ребёнка
1917
Сын: Евдокимов Игорь
Мать ребёнка: Евдокимова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Евгения
Смерть
1924