Евдокимов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Евдокимов Леонтий

Мать: Евдокимова Анна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Евдокимов Владимир

Мать ребёнка: Евдокимова Евгения

Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Евдокимов Юрий

Мать ребёнка: Евдокимова Евгения

Рождение ребёнка
1917

Сын: Евдокимов Игорь

Мать ребёнка: Евдокимова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Евгения

Смерть
1924
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