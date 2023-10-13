Пахомова (Черненко) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Черненко) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1936

Сын: Пахомов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Павлович

Балаклея, Харківська область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Пахомов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
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