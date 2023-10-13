Пахомова (Черненко) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1936
Сын: Пахомов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Павлович
Балаклея, Харківська область
Рождение ребёнка
1957
Сын: Пахомов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно