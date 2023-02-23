Искаков Аюп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искаков Аюп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатыпова Загура

Мать ребёнка: Аюпова Сафура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова Сафура

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1914
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