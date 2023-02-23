Искаков Аюп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатыпова Загура
Мать ребёнка: Аюпова Сафура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аюпова Сафура
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1914