Ипполитов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

20.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

пермская губерния
Смерть
20.12.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

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