Мищенко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аршан, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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