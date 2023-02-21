Кротко (Вилкова) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кротко Римма Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярёв Григорий
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно