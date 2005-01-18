Павлючкова Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти18.01.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
08.10.1941
Сын: Павлючков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Павлючков Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлючков Виктор Петрович
Отец ребёнка: Павлючков Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2005
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург