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Павлючкова Елизавета Ивановна

Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

18.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Павлючков Иван Борисович

Мать: Павлючкова Екатерина Ивановна

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1941

Сын: Павлючков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Павлючков Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлючков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Павлючков Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлючков Петр Федорович

Смерть
18.01.2005
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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