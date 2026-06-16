Коротаева (Крестьянникова) Агриппина Семеновна
женский, родилась 1857
умерла Неизвестно
Супруги
Коротаев Иван Петрович04.05.1862 ст. г.р.
Дети
Коротаева Пелагея Ивановна25.04.1881 ст. г.р.
Коротаев Александр Иванович03.09.1882 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
14.11.1874 ст.
Восприемник
08.02.1876 ст.
Восприемник
23.05.1879 ст.
Бракосочетание
13.06.1880 ст.
Восприемник
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1881 ст.
Дочь: Коротаева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович
Восприемник
29.08.1881 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.
Сын: Коротаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.
Дочь: Коротаева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1885 ст.
Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1893 ст.
Сын: Коротаев Василий Иванович
Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович
Восприемник
13.02.1896 ст.
Смерть
Неизвестно