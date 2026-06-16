Коротаева (Крестьянникова) Агриппина Семеновна 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротаева (Крестьянникова) Агриппина Семеновна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1857

умерла Неизвестно

Супруги
Коротаев Иван Петрович04.05.1862 ст. г.р.
Дети
Коротаева Пелагея Ивановна25.04.1881 ст. г.р.
Коротаев Александр Иванович03.09.1882 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Восприемник
14.11.1874 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Анастасия Петровна Сваткова

Восприемник
08.02.1876 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Василий Степанович Коротаев

Восприемник
23.05.1879 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Михаил Федорович Агеев

Бракосочетание
13.06.1880 ст.

Муж: Коротаев Иван Петрович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Троицкая церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/93fa056a-d4f1-4526-8b5e-53fc6c5abd0d/105

Восприемник
09.11.1880 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Михаил Ефимович Каратаев

Рождение ребёнка
25.04.1881 ст.

Дочь: Коротаева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Восприемник
29.08.1881 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Александр Петрович Коротаев

Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.

Сын: Коротаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №78, стр. 584

Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.

Дочь: Коротаева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №95, стр. 169

Рождение ребёнка
05.02.1885 ст.

Сын: Коротаев Семен Иванович

Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №118, стр. 7

Рождение ребёнка
08.04.1893 ст.

Сын: Коротаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Коротаев Иван Петрович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ГАТО (Новосибирск) Ф. Д-156 Оп. 1 ед.хр. 2238, кадр 37

Восприемник
13.02.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Евдокия Ивановна Кошелева

Смерть
Неизвестно

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