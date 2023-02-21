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Самарин Илларион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Самарин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1963

Сын: Самарин Анатолий Илларионович

Мать ребёнка: Самарина Феклинья Тимофеевна

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарина Феклинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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