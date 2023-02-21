Самарин Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Самарин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1963
Сын: Самарин Анатолий Илларионович
Мать ребёнка: Самарина Феклинья Тимофеевна
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область