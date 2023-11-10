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Баймухамет Шафиков

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Абдулшафья Абдулвалиев

Мать: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шафиков Мухаммед (Хамат) Баймухаметович

Мать ребёнка: Хатира

Рождение ребёнка
26.07.1900

Сын: Шафиков Мухаммедсафа Баймухаметович

Мать ребёнка: Хатира

Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Шафиков Садык Баймухаметович

Мать ребёнка: Хатира

Рождение ребёнка
19.11.1905

Сын: Шафиков Абдрахман Баймухаметович

Мать ребёнка: Хатира

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1909

Дочь: Бибисара Баймухаметова

Мать ребёнка: Хатира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиков Хажимухамед

Мать ребёнка: Назифа

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назифа

Смерть
1957
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