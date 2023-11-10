Баймухамет Шафиков
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Абдулшафья Абдулвалиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шафиков Мухаммед (Хамат) Баймухаметович
Мать ребёнка: Хатира
Рождение ребёнка
26.07.1900
Сын: Шафиков Мухаммедсафа Баймухаметович
Мать ребёнка: Хатира
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Шафиков Садык Баймухаметович
Мать ребёнка: Хатира
Рождение ребёнка
19.11.1905
Сын: Шафиков Абдрахман Баймухаметович
Мать ребёнка: Хатира
Рождение ребёнка
13.01.1909
Дочь: Бибисара Баймухаметова
Мать ребёнка: Хатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиков Хажимухамед
Мать ребёнка: Назифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хатира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назифа
Смерть
1957