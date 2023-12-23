Ныров Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ныров Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1990

Отец: Ныров Сергей Куприянович

Мать: Нырова Людмила Васильевна

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