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Ныров Сергей Сергеевич
Ныров Сергей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1990
Пол
Мужской
Отец
Ныров Сергей Куприянович
1960 г.р.
Мать
Нырова (Масленникова) Людмила Васильевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1990
Отец:
Ныров Сергей Куприянович
Мать:
Нырова Людмила Васильевна
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